Katalytisch: Lisa Morgenstern mit "The Wind Tunnel Session"

Drei Kammerstücke von erst einmal unspektakulärer, in zarter Tiefe aber immens betörender Schönheit hat Pianistin Lisa Morgenstern für Elektronik, Streicher und Horn komponiert und mit dem Canea-Quartett in einem stillgelegten Windkanal am Berliner Zentrum für Luft- und Raumfahrt aufgenommen. "The Wind Tunnel Session" zeigt die Frau in neuer...