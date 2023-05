"Klassische Lesart ist gefährlich!" Regisseurin Annika Haller nimmt Stellung zu ihrem umstrittenen "Freischütz" an der Chemnitzer Oper

Freie Presse: Der Freischütz als Oper ist fast ein nationales Denkmal, es gehört zum Kanon, ist Schulstoff. Sie erzählt von einer Welt, in der noch vieles heil und schön ist, in der noch konservative Werte wie Familie, Tradition und Ehre gelebt werden. Sie sagen, dass es gefährlich sein könnte, dass so auf die Bühne zu bringen. In meiner Besprechung schrieb ich, dass Sie in ihrer Lesart den Zuckerguss dieser Geschichte abgeschabt haben, sind Sie mit diesem Bild einverstanden?

Annika Haller: Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in den 70ern geboren und habe noch nie einen "Freischütz" gesehen, der die Oper erzählt, wie man ihn sich angeblich vorstellt. Ich finde, wenn man den "Freischütz" hört, erlebt man ein extrem beklommenes Stück mit unglaublich schöner Musik.

Freie Presse: Was verstehen Sie denn unter "beklommen"?

Annika Haller: Beklommen ist für mich, dass ein Max mit seiner Arie "Durch die Wälder, durch die Auen" in eine Art von Lyrik ausbricht, die aufgrund der szenischen oder der inhaltlichen Situation, in der er steckt, nämlich eigentlich wissend, vor dem Scheitern zu stehen, ein extremer, sozusagen maximaler Höhepunkt von Panik und Angst ist, die überraschend ist: In einer ausformulierten musikalischen Sprache, die zu schön ist. Das ist auch das, was Musiktheater so unglaublich stark macht, dass es die Kraft hat, Unerträgliches in Klänge, in eine Form zu bringen, wo man sich ihm aussetzen kann.

Freie Presse: Ist ihre Lesart der Oper eine feministische?

Annika Haller: In diesem Fall finde ich den Begriff Feminismus nicht so weiterführend für die Lesart, sie ist - sowohl für die Männer als auch für die Frauen in diesem Stück - eine menschliche Herangehensweise: wie eben eine Erfahrung von Gewalt oder auch eine Erfahrung von gesellschaftlich strukturellen Verhältnissen zu Konsequenzen in der eigenen Biografie führt. Das betrifft hier die Männer, zum Beispiel Max und Kaspar, genauso wie Agathe als Frau. In jedem Fall ist der "Freischütz" ein gesellschaftliches Stück mit unglaublich vielen humanistischen Anliegen, die über Geschlechtergrenzen hinaus wichtig sind.

Freie Presse: Was sind das denn für Anliegen?

Annika Haller: Also wirklich interessant am "Freischütz" finde ich, dass zwei männliche Protagonisten in diesem Stück an den Start gehen, die beide determiniert sind zu scheitern und dabei höchst schmerzvoll. Also Kaspar etwa, ist eine zu tief destruktive Person, mit einem unverarbeiteten Kriegstraumata, die sich in seiner eigenen Menschlichkeit ja gar nicht mehr gestalten kann. Er stirbt in jedem Fall am Ende. Max, als ein junger Mensch, der in seiner ganzen Hoffnung auf Zukunft, sowohl was das Private als auch das Berufliche betrifft, so einem Druck ausgesetzt ist, dass er sich völlig fremdbestimmt für fatale Schritte entscheidet.

Freie Presse: Ursprünglich war Elisabeth Stöppler mit der Regie betraut. Zu Jahresbeginn wurde bekannt, dass sie aus persönlichen Gründen zurücktritt und Sie übernehmen. Fühlt sich das nicht bisschen an, wie das Anziehen von Schuhen, die eine andere schon eingelaufen hat?

Annika Haller: Das war jetzt in diesem Fall nicht ganz so, weil tatsächlich mein Arbeit als Bühnenbildnerin mit dem Entwurf des Bühnenbildes schon abgeschlossen war. Ich kannte den Prozess also gut. Mit der Übernahme der Regie habe ich aber nochmal begonnen, ganz neu zu entscheiden, wie wird das jetzt gemacht? Und da ist dann tatsächlich in der Entscheidung, die Dialogfassung neu zu schreiben, die offensichtlichste Neusetzung.