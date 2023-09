Kollektiv Chicks nach Absage in Zwickau: "Wir sollen unsichtbar gemacht werden!"

Was das Theaterkollektiv "Chicks*" aus Berlin beim Zwickauer Theaterfestival "Wildwechsel" zeigen wollte.

Das Theaterfestival "Wildwechsel" in Zwickau ist in vollem Gange, doch die Bühne des Alten Gasometers blieb gestern verwaist. Hier sollte eigentlich das Stück "Lecken" der freien Theatergruppe aus Berlin, "Chicks*", vor Teenagern ab 14 Jahren gespielt werden. Doch "Lecken" wurde gestrichen und die rechte Szene feiert die Absage des Stücks in...