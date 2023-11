Kulturhauptstadt: Funktioniert der Purple Path?

Im Vorfeld der von der Freien Presse organisierten Podiumsdiskussion "Kaufen die Dörfer der Stadt den Schneid ab?" fragen sich unsere Redakteure, wie effektiv das Konzept des Purple Path überhaupt ist.

PRO: Ja, das Konzept bindet Region und Stadt zusammen - und zwar endlich mal mit den Mitteln der Kunst, an der sonst so gern rumgekratzt wird, findet Katharina Leuoth.

Kennen Sie das Superlambanana? Ich kannte es nicht. Bis zu meinem Urlaub dieses Jahr. Egal, ob ich in Liverpool durchs Hotelfoyer ging, im Beatles-Touri-Bus saß oder auf dem Weg zum Albert-Dock war - immer wieder kam ich an seltsamen Figuren vorbei. Es waren immer die gleichen, einem Schaf nicht unähnlich, nur unterschiedlich bemalt. Zuerst nahm ich sie nur im Augenwinkel wahr. Aber irgendwann schaute ich genauer hin. Und fragte an der Hotelrezeption nach. Es war das Superlambanana. Aha.

Besser gesagt waren es Nachbildungen des Superlambananas. Solche Repliken entstanden zum Beispiel schon anlässlich des Kulturhauptstadtjahres - Liverpool trug 2008 den Titel. Das originale Superlambanana war zehn Jahre zuvor vom japanischen Künstler Taro Chiezo entworfen worden. Das Superlambanana ist eine Kreuzung aus Lamm und Banane - es soll ironisch auf die Gefahren der Gentechnik anspielen und auf Waren im Hafen von Liverpool. Und auch in dieser Stadt wurde anfangs gemeckert über Sinn oder Unsinn des Werks - heute lässt sich das Bananen-Lamm als liebevoll angenommener Stadtrepräsentant mit Hang zur Vermehrung sehen.

Und was soll ich sagen: Fortan freute ich mich über jedes Exemplar, das ich entdeckte und lief mir dabei fast die Hacken wund. Das Bananen-Lamm ist keine weltweite Berühmtheit, aber es hat mich als Touristin auf Trab gehalten: Ich bekam einen unerwarteten Extra-Zugang zur Stadt, erschloss mir während der Jagd nach Superlambanana Ecken, die ich sonst nicht gesehen hätte, und spreche nun noch begeisterter über Liverpool, als ich es eh getan hätte. Touristen derart positiv zu beeinflussen, das Zeug dazu hat auch der Purple Path.

Dieser im Entstehen befindliche Skulpturen-, Kunst- und Wanderweg wird die Verbindung sein zwischen der Kulturhauptstadt Chemnitz und ihrer Region mit 38 Kommunen. Denn Chemnitz wurde mit dieser Region zusammen für den Titel gewählt - das muss sichtbar sein, und sichtbar macht das der Purple Path. In den Kommunen werden Skulpturen aufgestellt - acht stehen schon - und Veranstaltungen stattfinden. Mithilfe dieser Skulpturen und Veranstaltungen werden Geschichten über Historie, Sagen und Bräuche der Orte aufgearbeitet und über diverse Informationswege, etwa QR-Codes, für Besucher abrufbar sein. Kunst wird also das Transportmittel, um die Geschichte(n) unseres Landstrichs den Besuchern nahezubringen.

Endlich bekommt damit zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum einen großen Auftritt! Kunst - die oft einen schweren Stand hat: das kann doch weg/ was soll das sein/das kostet zu viel! Immer diese Meckerei! Obwohl uns Kunst als menschliche Ausdrucksmöglichkeit hilft, frei in Kopf und Herz zu werden: Sie ist Zucker für die Fantasie, Anstoß für Gedanken, Auslöser von Emotionen. Kunst heißt auch: Spaß haben! Gern auf einer Art Schnitzeljagd wie bei der Suche nach dem Bananen-Lamm, bei der man entlang des Weges noch Dinge entdeckt, die man gar nicht auf dem Zettel hatte. Und wenn das wie beim Purple Path mit einer Art Wanderweg möglich wird in Zeiten, in denen das Wandern boomt, umso besser! So kommen auch Wanderfreaks zur Kunst und Kunstfreaks zum Wandern.

Dass dabei nicht jedem jedes Kunstwerk gefallen wird, liegt auf der Hand: Kunst lädt auch zur Auseinandersetzung ein. Da muss man dann auch mal weg vom deutschen Perfektionismus: Es wird auch am Purple Path nicht alles perfekt laufen, tut es anderswo bei anderen Projekten aber auch nicht. Wichtig ist der Gesamteindruck: Dass eine Region selbstbewusst einlädt, über Kunst erkundet zu werden.

Übrigens: In der Tate Liverpool - einer von vier Tate-Galerien Großbritanniens - sah ich eine Skulptur von Tony Cragg. Tja, dachte ich, einen Cragg haben wir auch: am Purple Path in Schlema.

CONTRA: Eher nein - denn er fasziniert als Konzept nicht aus sich selbst heraus. Was an einer leider im Ansatz zu dünnen Substanz liegt, meint Tim Hofmann.

Kennen Sie das Märchen vom "Axtbrei"? Weil eine Bäuerin einen Soldaten nicht bewirten will und ihm ihre volle Speisekammer verschweigt, schlägt der ihr vor, aus einer Axt ohne Stiel einen Brei zu kochen. Dazu legt er das Werkzeug einfach in einen Topf mit heißem Wasser und kostet mit großem Appetit. Die Alte fragt, ob das denn schmecken könne. Sehr lecker, meint der Soldat, mit etwas Salz wäre es allerdings noch besser! Da rückt die Bäuerin, neugierig geworden, Salz raus. Mit großem Brimborium kocht der Soldat weiter und leiert der Hausherrin so immer neue Zutaten aus dem Kreuz: Graupen, Gemüse, Fleisch ... bis die beiden am Ende eine köstliche Mahlzeit auf dem Tisch haben.

Der Purple Path ist so eine Axt. Um der Kunst, die dort bereits zu sehen ist, nicht unrecht zu tun, muss man dazu sagen: Es handelt sich um ein schickes Exemplar, solide gearbeitet und sehenswert. Aber ob daraus eine wirklich tragende Säule des Chemnitzer Kulturhauptstadt-Jahres werden kann, ist durchaus eher offen.

Positiver Fakt: Dass man mit dem Skulpturenpark so früh und gut strukturiert in die Spur ging, hatte einen tollen Starteffekt aufs Umland und fing viel von der Impulsenergie jener ein, die direkt loslegen wollten: Da wurden einige, um im Bild zu bleiben, "Speisekammern" geöffnet. Das hat Hürden abgebaut und dazu geführt, bereits in diesem Jahr schon nennenswerte Pflöcke einzuschlagen, vor allem auch dank einiger großer Künstlernamen.

Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob dieses Vorgehen auch darüber hinaus etwas überregional Magnetisches hervorbringt. Erster Haken: Der "Path", obwohl nach der simpel bewährten Idee eines Rundwanderweges messe tauglich in die Umlandkarte gezeichnet, ist keiner: Praktisch sind die Entfernungen zwischen den Werken selbst mit dem Auto zu groß für deren Schauwert. Das wird bisher gern damit wegerklärt, dass man sich den Pfad ja in Etappen aufteilen könne, er überhaupt eher die symbolische Bedeutung eines Bandes habe und außerdem vor allem durch viele, viele Veranstaltungen belebt werden müsse. Gut, das wären dann Fleisch und Graupen, einleuchtend und vielversprechend. Aber warum dazu schief ein touristisches Konzept draufsetzen, das man von Naturlehrpfaden, Weinstraßen, "Notenspuren" oder Schlösserverbünden kennt?

Das ist dann der zweite Haken: Der Purple Path soll mehr sein als über die Region verstreuselte Kunst? Leider wirkt er allerdings genau so! Und zwar inhaltlich wie qualitativ: Da ist Großartiges wie Tony Craggs Alienschmelze "Stack" in Bad Schlema, die den Betrachter heftig in Assoziationswelten zieht, oder die famose Baumgruppe "Include me out" von Friedrich Kunath in Thalheim. Lohnt den Einzelbesuch definitiv! Darüber hinaus gibt aber auch eher lustlose Deko-Werke wie die "Wildschweine" von Carl Emanuel Wolff am Sauberg Ehrenfriedersdorf oder Iskender Yedilers Fabrikmodell-Fragment "Ohne Titel" in Lichtenstein, die nur dann subtiler wirken als ein Schiffsmodell in Hamburg zum Verweis auf die Hafentradition, wenn eine Interpretation dazugedichtet wird.

Diese trudelt dann aber schnell ins Alles und Nichts: Wenn allein die Verwendung von Metall auf Bergbautradition hinweisen und jeder Leuchtkörper die Sehnsucht des Steigers nach dem Licht symbolisieren soll, ist die Substanz dünn. Leider funktioniert der gesamte "Purple Path" über solche Zusatzerklärungen, statt als Idee aus sich heraus zu wirken und zu faszinieren. Besagte Axt also. Bleiben die Speisekammern der Region - und die Hoffnung auf ein gutes Mahl ohne Rezept, damit hinterher nicht das Fingerzeigen losgeht. Denn wie singt die Band Grossstadtgeflüster so schön? "Wenns läuft dann waren's immer alle, wenn / es nicht läuft immer alle anderen!"