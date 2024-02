Kulturwissenschaftler Jan Assmann gestorben

Jan Assmann war Ägyptologe, Kultur- und Religionswissenschaftler. Mehr als 50 Schriften zu den unterschiedlichsten Themen hat er veröffentlicht.

Heidelberg/Konstanz.

Der Kulturwissenschaftler Jan Assmann ist tot. Er starb in der Nacht von Sonntag auf Montag, wie eine Sprecherin der Universität Heidelberg auf Anfrage bestätigte. Die Universität stehe in Kontakt mit der Familie und habe die Nachricht von Assmanns Familie erhalten, sagte die Sprecherin. Laut dem "Südkurier" starb Assmann im Alter von 85 Jahren in Konstanz.