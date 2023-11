Libidinöse Verwicklungen: So war die Freiberger Premiere vom "Barbier von Sevilla"

Regisseurin Barbara Schöne inszeniert die Komische Oper von Gioacchino Rossini als temporeiches Intrigantenstadl voller Kunstfiguren

Ärzte, Grafen, Friseure, Musiklehrer, Hausmädchen und schutzbefohlene Mädchen haben es auch nicht immer leicht. Und sie können ein Lied davon singen, Oder auch mehrere. Was sie in der Komischen Oper "Der Barbier von Sevilla" von Gioachino Rossini reichlich praktizieren, die am Samstagabend am Mitteldeutschen Theater in Freiberg Premiere hatte....