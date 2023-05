Mahlers Dritte als Festivalbeitrag der Sächsischen Staatskapelle in Leipzig unter Thielemann: Klingendes Weltpanorama

"Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit." - Diese Worte von Friedrich Nietzsche könnten das überschreiben, was ein rundum begeistertes Publikum am Donnerstagabend im Leipziger Gewandhaus erlebt hat. Ganz allgemein sind weder die Sächsische Staatskapelle, noch ihr Ende nächster Spielzeit scheidender Chefdirigent Christian Thielemann...