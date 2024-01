Mark Knopflers Gitarren unterm Hammer

Die Neuauflage der "Gibson Les Paul Standard '59" aus dem Jahr 1983 nutzte Knopfler für die Aufnahmen der Dire-Straits-Hits "Money For Nothing" und "Brothers In Arms". Außerdem spielte er sie beim historischen "Live Aid"-Konzert im Wembley-Stadion 1985. Für das Instrument werden Gebote in Höhe von 12.000 bis 17.000 Euro erwartet.

Gitarren, soweit das Auge reicht - unzählige Modelle aus Knopflers rund 50-jähriger Musikkarriere sind bis zur Auktion "The Mark Knopfler Guitar Collection" bei Christie's zu sehen. Einem Exemplar, das Rockgeschichte geschrieben oder zumindest erlebt hat, wurde im Gebäude in der King Street ein eigener Raum gewidmet.

Wenn Mark Knopfler durch die Räume von Christie's spaziert, hat er gemischte Gefühle. Rund 120 Gitarren und einige andere Musikinstrumente und Verstärker aus seinem Besitz sind derzeit in dem Londoner Auktionshaus ausgestellt, bevor sie dort am Mittwoch versteigert werden.

Noch deutlich höher ist der Wert eines Originals aus den späten 1950er-Jahren. "Ich glaube, mit Blick auf die Qualität und Seltenheit von alten Gitarren, ist das Highlight dieser Auktion die "1959 Gibson Les Paul"", sagt Kerry Keane, der Spezialist für Musikinstrumente bei Christie's, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in London.

"Zwischen 1958 und 1960 wurden die "Les Paul Standard", die oft auch als "Flame Tops" bezeichnet werden, hergestellt. Nur 1700 Stück wurden produziert. Die aus dem Jahr 1959 gelten wahrscheinlich als die begehrtesten."

Die Gitarre, die Knopfler 1999 erwarb und unter anderem bei einigen Soloaufnahmen verwendete, sei in einem "spektakulären" Zustand, findet Keane. Spektakulär ist auch der erwartete Hammerpreis, der zwischen 350.000 und 580.000 Euro liegt.

Schon lange ein Gitarrenliebhaber

Mark Knopfler, Sänger, Gitarrist und Komponist unsterblicher Welthits wie "Sultans Of Swing", "Money For Nothing" oder "Walk Of Life", ist seit seiner Kindheit ein absoluter Gitarrenliebhaber. Alles begann mit Hank Marvin. Der einflussreiche Gitarrist der Band The Shadows ("Apache") stammt aus Newcastle, wo der in Glasgow geborene Knopfler aufwuchs. Für Marvin begeisterte sich der junge Musikfan Mark so sehr, dass der sich nichts sehnlicher als eine Gitarre wünschte.

Regelmäßig sucht er die Musikgeschäfte von Newcastle auf. "Ich habe jedes Klischee erfüllt und meine Nase gegen das Schaufenster gedrückt", erzählt Knopfler. "Eines Tages habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich sehe es immer noch vor mir, wie ich meine Hände ausstrecke und eine akustische Gitarre von der Wand nehme."

Einer der Mitarbeiter habe ihm Gewalt angedroht, falls er das Instrument fallen lasse. "Aber das hat mich nicht abgeschreckt." Bis heute könne er nicht an einem Musikladen vorbeigehen, ohne hineinzuschauen.

Der große Erfolg ermöglichte es Knopfler später, die Gitarren zu kaufen, von denen er früher nur träumen konnte, und sich eine große Sammlung zuzulegen. Er habe "wunderbare Zeiten" mit ihnen erlebt, erzählt der Musikveteran, der auch für seinen Fingerpicking-Stil berühmt ist.

Knopfler versteigert auch günstigere Exemplare

Doch nun sei es an der Zeit, dass die Instrumente "mit neuen Besitzern neue Abenteuer erleben können". Schließlich könne er nicht alle Instrumente spielen, sagt Knopfler, der am 12. April sein neues Studioalbum "One Deep River" veröffentlicht. Die erste Single daraus, "Ahead Of The Game", ist gerade erschienen.

Bei Christie's ist man erfreut, einen solchen musikalischen Schatz versteigern zu können. Dafür befasste sich ein Team von Experten intensiv mit Knopflers Laufbahn mit und ohne die Dire Straits. "Es ist ein echtes Forschungsprojekt", berichtet die für die Auktion verantwortliche Verkaufsleiterin Amelia Walker. "Wir sind tief in die Geschichte jedes einzelnen Instruments eingetaucht." Ein begleitender Bildband mit mehr als 250 Seiten dokumentiert die ganze Sammlung.

Auch für nicht ganz so gut betuchte Gitarren- und Musikliebhaber ist möglicherweise etwas dabei. Einige Schätzpreise liegen unter 1000 Euro. Die meisten Instrumente wurden aber im vier- oder fünfstelligen Bereich angesetzt, darunter auch eine silbern glänzende Resonatorgitarre des US-Herstellers Dobro.

Dire-Straits-Fans werden zweimal hinschauen, denn ein ähnliches Modell zierte das berühmte Albumcover von "Brothers In Arms". Das 90er-Jahre-Ausgabe ist vergleichsweise günstig zu haben - Schätzpreis: 1800 bis 2900 Euro.

Mark Knopfler hat angekündigt, einen Teil der Erlöse für verschiedene wohltätige Zwecke zu spenden. Ein bisschen traurig wird der Gitarrenvirtuose, der am Tag der Auktion nicht bei Christie's vor Ort sein will, wohl trotzdem sein. "Es wird mir gut gehen", versichert er etwas ironisch und grinst dabei. "Es wird mir gut gehen." (dpa)