Michael Wollny und Joachim Kühn: Erneutes Gipfeltreffen am Piano auf CD gebrannt

Warum die beiden Jazzgrößen auf ihrem neuen Album ganz große Kunst jenseits des üblichen Geschäfts zeigen

Schon einmal ist eine ihrer Begegnungen auf CD festgehalten worden. Am 10. September 2008 waren Michael Wollny und Joachim Kühn im oberbayerischen Schloss Elmau gemeinsam in einem Gipfeltreffen der deutschen Jazzpianisten aufgetreten. Was zu hören war während des ACT-Festivals "Jazz and Friendship" beeindruckte so einhellig und so sehr das...