Mit Alphaville auf Tour: Die Geschichte der Elisabeth Markstein aus Hartenstein

An ihren großen Hits kam in den 80er-Jahren kaum eine oder einer vorbei. Selbst wenn man die 1983 als Alphaville - nach einem Filmtitel des Avantgarde-Regisseurs Jean-Luc Godard - gegründete Gruppe gar nicht kannte, "Big In Japan" und "Forever Young" kannten so ziemlich alle, die irgendwann ein Radio einschalteten. Zum 40. Bandjubiläum ist...