Natalie Portman ist "offen" für weiteren "Star Wars"-Film

Gefragt hat zwar noch niemand, aber Natalie Portman bringt sich schon mal für ein mögliches "Star Wars"-Comeback ins Gespräch. In der Prequel-Trilogie spielte sie einst Padmé Amidala.

Los Angeles.

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman würde nach eigenen Angaben gerne in einem weiteren "Star Wars"-Film mitspielen. "Ich bin offen dafür", sagte die 42-Jährige in der Sendung "Watch What Happens Live". Konkrete Gespräche dazu habe es aber noch nicht gegeben, so Portman. "Niemand hat mich gefragt."