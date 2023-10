Neue Show im Friedrichstadt-Palast: Kostüme von Gaultier

In knapp einer Woche feiert die bislang teuerste Produktion in dem Haus an der Friedrichstraße Premiere. Mit an Bord: der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier. "Ich bin sehr aufgeregt", sagt er.

Berlin. In luftiger Höhe tanzen Artistinnen in einer Art kristallförmigen Käfig, dazu tragen sie knappe Kostüme in Latex-Optik: In knapp einer Woche feiert die neue Show "Falling | In Love" am 11. Oktober im Berliner Friedrichstadt-Palast ihre Premiere.

"Ich bin sehr aufgeregt", sagte der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier der Deutschen Presse-Agentur bei einem Pressetermin in Berlin. Gaultier hat die Show mit entwickelt.

Sie sei zwar schon fertig, aber vielleicht werde es noch kleine Nachbesserungen geben, sagte der 71-Jährige. Das Stück hat laut Angaben des Theaters ein Produktionsbudget von knapp 14 Millionen Euro - damit sei es die bislang teuerste Produktion des Hauses an der Friedrichstraße. "Wir haben dieses Mal 100 Millionen Swarovski-Kristalle auf der Bühne", sagte Intendant Berndt Schmidt. Diese seien in das Bühnenbild und in die Kostüme mit eingeflossen.

Gaultier als Visual Design Direktor

Der Friedrichstadt-Palast ist bekannt für seine glitzernden Revuen. Gaultier hat die Rolle des Visual Design Direktors übernommen - das heißt, er war zusammen mit anderen für das Kostüm- und Bühnendesign verantwortlich. Für die Show "The One" im Jahr 2016 hatte der Designer bereits die Kostüme mit entworfen.

Die neue Show soll von einer Figur namens You erzählen. Auf der Suche nach Liebe werde You zurückgewiesen und wolle nur noch im Boden versinken. "Da zerbricht unter seinen Füßen der graue Asphalt der Zivilisation", hieß es. You stürze in eine andere Wirklichkeit und sehe im verborgenen Garten der Liebe, was er niemals zuvor gesehen habe. Die Geschichte sei vom Gedicht "The Garden of Love" des Engländers William Blake (1757-1827) inspiriert.

Während seiner Reise lerne der Protagonist, der von zwei gehörlosen Darstellern im Wechsel verkörpert wird, verschiedene Lebenswelten kennen. "Es geht um Farben, verschiedene Arten von Farben. Jede Lebenswelt wird eine eigene Farbe symbolisch bekommen", sagte Gaultier zu der Idee hinter seinen Kostümen. Seit dem 21. September ist "Falling in Love" in Voraufführungen zu sehen. (dpa)