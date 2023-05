Der Klang einer Gitarre wird wesentlich bestimmt durch das Holz, aus dem sie gefertigt wurde. Wie man an das passende Holz kommt und welche Eigenschaften es haben sollte, erklärt Gitarrenbaumeister Torsten Preuß, dessen Werkstatt sich in Markneukirchen befindet, in der aktuellen Folge. Als Dozent für Zupfinstrumentenbau an der Fachhochschule in Markneukirchen vermittelt er sein Wissen darüber auch an Studierende. Hören Sie selbst!