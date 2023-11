Nur noch 40 Tage bs Weihnachten: Geschenktipps für den frühen Vogel

Heiligabend kommt immer so plötzlich, und dann wollen alle Geschenke! Um aus den Tagen vor dem Fest etwas den Druck rauszunehmen, hier ein paar Ideen von "Freie Presse"-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, womit man inner- und außerhalb der Familie eine Freude machen kann.

So schön sie bisweilen anzusehen sind, so unwahrscheinlich ist es doch, dass man sie alle noch je brauchen wird: Bei vielen von uns haben sich über die Jahre ganze Sammlungen von Knöpfen gebildet, die kaum noch je an eine Hose, eine Jacke oder ein Hemd genäht werden dürften. Zu einem ebenso schönen wie originellen, persönlichen Geschenk...