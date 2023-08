Oper, Operette, Musical: Was man bis Jahresende in den Theatern der Region gesehen haben sollte

Seit die Verfilmung des Musicals "Cabaret" von von Jay Presson Allen und Bob Fosse mit Liza Minnelli in der Hauptrolle 1972 optisch Maßstäbe setzte, kommt keine Bühneninszenierung des Stoffes mehr an der damals etablierten Ästhetik vorbei. Man darf gespannt sein, wie sich Erik Petersen in der Chemnitzer Inszenierung, mit der die regionale Musiktheatersaison in einem Monat startet, die Varietésängerin Sally vorstellt. Foto: Imago Bild: Imago