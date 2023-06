Philosophen-Einmaleins, heute: Edward A. Murphy

Philosophen haben immer was Gescheites zu unserem Leben zu sagen. Deshalb lohnt ein Blick auf ihr Werk. Heute: Edward A. Murphy - und was wirklich dran ist an seinem Gesetz des zwangsläufig eintretenden Desasters.

Er gehört nicht wirklich zu den Philosophen. Aber sein Gesetz, nämlich "Murphy's Law", eignet sich auch für Laien vorzüglich zum Philosophieren. Denn es geht darin um Fehler - und darum, wie man mit ihnen umgeht. Geboren wurde Edward A. Murphy 1918 am Panamakanal, der damals noch vollständig unter US-amerikanischer Kontrolle stand. Als Pilot flog...