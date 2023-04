Popstar Kim Wilde kommt nach Bad Elster

Mit Kim Wilde wird in diesem Jahr auch ein internationaler Popstar beim diesjährigen Chursächsischen Sommer erwartet. Die Sängerin wird am 14. Juli im Naturtheater in Bad Elster auftreten, teilte die Chursächsische Veranstaltungs-GmbH mit. Wilde war mit "Hits wie Kids in America", "Cambodia", "You Keep Me Hangin' On" oder "You Came" vor allem...