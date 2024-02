Rapper und Schauspieler Pablo Grant mit 26 Jahren gestorben

Der Berliner Künstler war für seine Arbeit mit der Band BHZ und für Filme wie "Bibi & Tina" oder diverse "Polizeiruf"-Episoden bekannt.

Große Trauer um Pablo Grant: Der Rapper, Schauspieler und Mitglied der Hiphop-Band BHZ ist im Alter von 26 Jahren unerwartet gestorben, wie seine Familie am Sonntagabend auf dem Instagram-Profil der Band bekannt gab. Demnach verstarb er bereits am 6. Februar 2024 an den Folgen einer Thrombose.