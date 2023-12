Regiepreis für "Anatomie eines Falls"

In Berlin werden die Europäischen Filmpreise bei einer Gala mit rund 1000 Gästen verliehen. Der Justizthriller "Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller wird für Regie und Drehbuch ausgezeichnet.

Berlin. Die Europäische Filmakademie hat die französische Filmemacherin Justine Triet für die beste Regie ausgezeichnet. Geehrt wurde Triet (45) in Berlin für ihr Drama "Anatomie eines Falls", das von einer erfolgreichen Schriftstellerin unter Mordverdacht erzählt. Der Justizthriller mit Sandra Hüller (45) in der Hauptrolle hatte auch schon die Auszeichnung für das beste Drehbuch gewonnen, das ebenfalls von Triet stammt.

In der Kategorie "Beste Regie" setzte sich Triet durch gegen Agnieszka Holland ("Green Border"), Matteo Garrone ("Io capitano"), Jonathan Glazer ("The Zone of Interest") und Aki Kaurismäki ("Fallende Blätter"). (dpa)