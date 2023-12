Roth stellt neue Berlinale-Spitze vor

Für Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek wird die Berlinale 2024 die letzte als Führungsduo sein. Dann übernimmt eine neue Intendanz. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will nun verraten, wer es wird.

Berlin.

Als Ende August die Ankündigung kam, die Internationalen Filmfestspiele Berlin sollen eine neue Leitung bekommen, sorgte das für Wirbel - auch international. Nun will Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) den oder die Nachfolgerin des bisherigen Führungsduos aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek in Berlin vorstellen. Die designierte Intendanz soll bei der Pressekonferenz am Dienstagmittag im Berliner Gropius Bau dabei sein, wie es in der Ankündigung hieß.