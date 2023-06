Seltener Blick hinter die Kulissen der Beatles

54 Jahre ist es her, dass die Beatles zuletzt gemeinsam auf der Bühne standen. Die Band existiert längst nicht mehr. Und doch begeistert ihre Musik noch heute Millionen Menschen weltweit. Nun sind bisher ungesehene Bilder der Musikgruppe in der Ausstellung "Paul McCartneys Photographs 1963-64: Eyes of the Storm" zu sehen, geknipst von dem...