Sex statt Sexismus: Jennifer von Jennifer Rostock rappt als Yeanniver in Leipzig

"Lebe so, dass das Patriarchat etwas dagegen hat!" Wenn Jennifer Weist eine Bühne betritt, dann ist sie auf einer Mission. Das gilt mit ihrer Band Jennifer Rostock und in besonderem Maße für ihr aktuelles Soloprojekt Yeanniver, mit dem sie nach mehreren Verschiebungen nun erstmals auf Tour ist. Am Donnerstagabend gab sie im Leipziger Haus Auensee...