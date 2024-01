Sharon Stone will Kunst in Berlin ausstellen

Sylvester Stallone oder Johnny Depp - es gibt einige Hollywoodstars, die auch als Maler Erfolg haben. Einige Ausstellungen hat auch schon Sharon Stone hinter sich.

Berlin.

US-Schauspielerin Sharon Stone ("Basic Instinct") will ihre Gemälde in Berlin ausstellen. Die 65-Jährige zeige ihre Kunst zwischen dem 17. Februar und dem 6. April in einer Ausstellung im Stadtbezirk Mitte, sagte eine Sprecherin der Galerie Deschler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Stone werde zur Eröffnung der Schau mit dem Titel "Totem" erwartet.