So hat Sascha Grammel sein Publikum in Zwickau begeistert: Wenn Nasenhaare sprießen

Auch der geniale Bauchredner wird älter. Das bemerken nicht so sehr seine Fans, aber vor allem seine Puppen.

Sascha Grammel feiert in wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag. Das sieht man ihm zumindest aus der Distanz nicht an. Mit seinem jugendlichen Charme wirkt er geradezu alterslos - so auch am Mittwoch in der vollen Stadthalle in Zwickau. Grammel ist auf großer Tour mit seinem neuen Programm "Wünsch Dir was" am heutigen Donnerstag auch in Chemnitz...