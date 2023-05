Sputnik Spring Break 2023: Bei diesem Song trägt die Open-Air-Festivalfangemeinde Headliner Kraftklub auf Händen

Am Wochenende war die Halbinsel Pouch am Großen Goitzschesee bei Bitterfeld wieder eine wichtige Adresse für Festivalfans aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland. Jedes Jahr verwandelt sich das Areal für das Spring Break über Pfingsten in eine Partyhochburg und zieht Zehntausende feierfreudige Menschen an.