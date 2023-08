Statt grüner Daumen: Nina Kummers grüner Mittelfinger

Manchmal bin ich gestresst und überhaupt nicht gut drauf. Um meine Laune aufzubessern, möchte ich meine triste Umgebung verschönern. Also begebe ich mich in den Gartenfachmarkt, um Zimmerpflanzen zu shoppen. Schließlich sollen Zimmerpflanzen sehr gut für das Wohlbefinden sein: Sie säubern die Raumluft und beugen so Husten und Erkältungen...