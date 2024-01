Sven Regener erhält den Paul-Lincke-Ring

Viele Große Namen der deutschen Musikszene sind bereits mit dem Paul-Lincke-Ring ausgezeichnet worden. In diesem Jahr vergibt die Jury den Musikpreis der Stadt Goslar an eine "poetische Fachkraft".

Goslar.

Der Schriftsteller, Songschreiber und Sänger Sven Regener wird in diesem Jahr mit dem Paul-Lincke-Ring der Stadt Goslar geehrt. Der 63-jährige Sänger der Gruppe Element of Crime sei eine "poetische Fachkraft für ironisch-lakonische Zärtlichkeit", begründete am Freitag die Jury. Die undotierte Auszeichnung wird jährlich an Musiker vergeben, die sich um deutschsprachige Musik verdient gemacht haben.