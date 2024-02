SZA und Swift: Frauen dominieren die Grammy-Verleihung

Joni Mitchell hat bereits neun Grammys gewonnen. In diesem Jahr tritt sie zum ersten mal in der Show auch auf. Bild: John Shearer/Invision/AP/dpa

Es dürfte die Stunde junger weiblicher Popstars werden bei der 66. Grammy-Verleihung. Taylor Swift schlägt zwar ohne ihren Freund auf - aber mit Hoffnungen auf eine historische Nacht.

Taylor Swift hat insgesamt zwölf Grammys gewonnen. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Wer die Liste der größten Grammy-Hoffnungen durchgeht, merkt sofort, dass dieses Jahr Frauen die Nominierungen für den wohl wichtigsten Musikpreis der Welt dominieren wie nie zuvor. Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Victoria Monét, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Dua Lipa und die weibliche Supergroup Boygenius mit Phoebe Bridgers dürfen sich bei der Preisverleihung am Sonntagabend (Ortszeit) Chancen ausrechnen. Männer dürften bei der Grammofon-Vergabe in Los Angeles zumindest in den prestigeträchtigsten Kategorien leer ausgehen. Dabei könnte sogar eine Frau abräumen, die nicht einmal Musik macht. Taylor Swift kratzt am Rekord Dreimal gewann der wohl größte Musikstar der Gegenwart bereits einen Grammy in der Kategorie "Bestes Album" - nun könnte Taylor Swift nach "Fearless", "1989" und "Folklore" den vierten Coup folgen lassen: Mit ihrem Album "Midnights" ist sie heiße Anwärterin. Swift würde dann gleichziehen mit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder, die ebenfalls viermal in der Kategorie ausgezeichnet wurden. Die 34-Jährige, die mit ihrer "Eras-Tour" Millionen Fans anzieht und Rekordsummen einnimmt, muss für den Abend aber auf die Begleitung ihres neuen Freundes Travis Kelce verzichten. Der Footballspieler der Kansas City Chiefs bereitet sich mit seinem Team auf den Super Bowl vor. Und die Konkurrenz ist groß

Jon Batiste ist für sechs Grammys nominiert. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Swifts Sieg ist alles andere als ausgemacht, denn die Konkurrenz ist riesig: Die amerikanische Singer-Songwriterin SZA, mit bürgerlichem Namen Solána Rowe, tritt mit ihrem Album "SOS" an und ist mit insgesamt neun Nominierungen die chancenreichste Künstlerin am Sonntag. Chancen auf den Preis fürs beste Album haben auch die Sängerinnen Olivia Rodrigo ("Guts"), Lana Del Rey ("Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd"), Miley Cyrus ("Endless Summer Vacation") und Boygenius ("The Record"). Ähnlich hochkarätig sieht es in den beiden anderen Hauptkategorien "Aufnahme des Jahres" und "Song des Jahres" aus, wo auch ein Mann allein gegen die weiblichen Stars antritt. Der eklektische Künstler Jon Batiste ("World Music Radio") ist für die Songs "Worship" und "Butterfly" nominiert. R&B-Sängerin Victoria Monét darf sich derweil Hoffnung in sieben Disziplinen machen - bei Swift, Rodrigo, Eilish, Cyrus und Boygenius sind es deren sechs. Auch der berühmte Produzent Jack Antonoff hat mehrere Chancen auf die begehrte Statue.

Billie Eilish bei der Premiere von "Barbie" im Shrine Auditorium in Los Angeles. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa