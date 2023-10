Tatort vom 15. Oktober aus Wien

Der Besitzer einer Schweinemastanlage wird in dieser tot aufgefunden - angeknabbert vom eigenen Borstenvieh. Die Zehen und der halbe Kiefer sind schon weg. Wie unappetitlich! Aber Schweine sind Allesfresser, und warum sollen sie sich nicht einmal an Menschenfleisch laben, wenn die Gelegenheit günstig ist? Umgekehrt ist das ja nun gängige Praxis ...

Während Fellner sich die eine oder andere Schnitzelsemmel schmecken lässt, werden recht launig Fragen unserer Landwirtschaft und unserer Konsumgewohnheiten hinterfragt. In der Bundesrepublik lag der geschätzte Pro-Kopf-Verzehr an Fleisch- und Wurstprodukten im letzten Jahr bei 52,1 Kilogramm. In Österreich waren es sogar noch 7 Kilogramm mehr. In Indien werden dagegen nicht einmal 5 Kilogramm Fleisch pro Kopf und pro Jahr verzehrt. In Deutschland allerdings geht der Fleischkonsum zurück. Zwischen Kap Arkona und Zugspitze verzichten etwa 9,6 Millionen Menschen ganz auf Steak oder Salami. Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der Veganer und Vegetarier langsam, aber stetig. Doch auch Fleischesser legen nicht selten freiwillig einen oder mehrere Tage eine Pause ein. Der gute alte "Sonntagsbraten" unserer Vorfahren erlebt als Bio-Variante seine Auferstehung. Die Lobbyarbeit von Tierschützern und Parteien wie den Grünen hinterlässt Wirkung, obgleich Fragen, wie die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung künftig gesichert werden kann, keineswegs geklärt scheinen. In Ordnung ist ohnehin noch lange nichts, wie gerade Aktivisten in einem niedersächsischen Schweinestall aufgedeckt haben. Dieser verkauft sein Fleisch unter dem Gütesiegel "Tierwohl", obwohl die Tiere unter skandalösen Umständen dahinvegetieren müssen.

Regisseurin Sabine Derflinger inszenierte ihren Krimi weitgehend ohne didaktischen Zeigefinger. In "Bauernsterben" begegnen sich wie im echten Leben Menschen mit unterschiedlichen Realitätserfahrungen. Erzählt wird vom Überlebenskampf von Bauern ebenso wie von der Enttäuschung junger Menschen darüber, dass sich die Alten nicht genug um deren Zukunft auf einem lebbaren Planeten scheren. Wenn am Ende eine Tierschützerin verzweifelt zu einem äußerst drastischen Mittel greift, erzählt der Krimi auch von der Sprachlosigkeit und dem Nichtdialog von sich gegenüberstehenden Lagern in den westlichen Gesellschaften. (mqu)