"The Legend of Zelda" - Was macht die Spielereihe so erfolgreich?

Am 12. Mai erscheint der neueste Teil der Videospielreihe "The Legend of Zelda", der mittlerweile 20. Teil der Reihe in 35 Jahren. Warum sind diese Spiele so beliebt? Und was dürfen Fans erwarten?

Ohne Nintendo sind Videospiele undenkbar. So dürften auch Eltern und Großeltern mit Nachwuchs im videospielfähigen Alter in den vergangenen 30 Jahren wohl mit den Figuren des Nintendo-Universums in Berührung gekommen sein. Die Abenteuer des kleinen Helden Link sind dabei nicht weniger als ein kulturelles Phänomen, die ihresgleichen suchen. Die... Ohne Nintendo sind Videospiele undenkbar. So dürften auch Eltern und Großeltern mit Nachwuchs im videospielfähigen Alter in den vergangenen 30 Jahren wohl mit den Figuren des Nintendo-Universums in Berührung gekommen sein. Die Abenteuer des kleinen Helden Link sind dabei nicht weniger als ein kulturelles Phänomen, die ihresgleichen suchen. Die...