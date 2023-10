Tschechen präsentieren Tschaikowskis "Jolanthe" in Bad Elster: Eine Blinde wird zur Sehenden

F.-X.-Saldy-Theater aus Liberec bietet in dem vogtländischen Kurort ein selten gespieltes Opernjuwel dar, das in den vergangenen Monaten sogar etwas an Aktualität gewonnen hat.

Wozu sind die Augen da? - Damit wir im Dunkeln weinen können. Dieser festen Ansicht ist die von Geburt an blinde Titelfigur in Peter Tschaikowskis Oper, "Jolanthe". Und doch merkt die Königstochter: Irgendetwas stimmt nicht in ihrem Leben. Nur was? Die junge Frau ist doppelt mit Blindheit geschlagen: Da sie nicht weiß, was Sehen ist, was das...