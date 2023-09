Tschechien: Saazer Hopfenlandschaft wird Unesco-Welterbe

Der Saazer Hopfen wir vor allem für das klassische tschechische Pils verwendet. Das Anbaugebiet wird nun ausgezeichnet.

Prag/Riad.

Gute Nachrichten für Bierfreunde: Die Unesco hat die Saazer Hopfenlandschaft in Tschechien in seine Liste des Welterbes aufgenommen. Der Anbau und die Verarbeitung der Kulturpflanze prägten die Stadt Zatec - auf Deutsch Saaz - und ihre Umgebung seit Jahrhunderten, teilte das Kulturministerium in Prag mit.