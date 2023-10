US-Jazzpianistin Carla Bley gestorben

Sie war eine Grenzgängerin zwischen den Genres, die Pianistin Carla Bley hatte ihren ganz eigenen Kopf. Sie hinterlässt ein großes musikalisches Erbe.

New York.

Die US-amerikanische Jazzpianistin und Komponistin Carla Bley ist tot. Die Freejazz-Größe starb im Alter von 87 Jahren nördlich von New York an den Folgen eines Hirntumors, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf ihren langjährigen Partner Steve Swallow berichteten. In ihren Kompositionen verband Bley ("Escalator over the Hill") mitunter auf ironisierende Weise Elemente aus Jazz, Rock und europäischer Moderne.