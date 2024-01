Wegen Krankheit im Ensemble: Chemnitzer Operettenpremiere "Der Tenor der Herzogin" auf Donnerstag verlegt

Theater Chemnitz: Gekaufte Tickets werden erstattet oder getauscht

Terminabsage.

Die für Samstagabend im Chemnitzer Opernhaus anberaumte Premiere der Operette "Der Tenor der Herzogin" von Eduard Künneke in der Inszenierung der Berliner Regisseurin Anna Weber muss kurzfristig ausfallen. Es habe eine Erkrankung im Ensemble gegeben, die die Aufführung zu diesem Termin unmöglich mache. Das hat Theresa Schultz, Sprecherin des Theaters Chemnitz, am Freitagnachmittag mitgeteilt. Damit findet die Premiere der seit Jahrzehnten ungespielten Operette nun zum zweiten Aufführungstermin am kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr, statt. Karten für den Samstagstermin werden umgetauscht oder der Kaufpreis rückerstattet. Weitere Aufführungstermine sind angesetzt für den 25. Februar, den 1., 16. und 24. März, für den 7., 12. und 21. April sowie für den 12. Mai.