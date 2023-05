Werk der Woche: "Großes Helmmotiv" von Lothar Fischer

Die Agentur für Arbeit an der Paulus-Jenisius-Straße in Annaberg-Buchholz ist sicher ein Ort, den man kaum freiwillig aufsucht. Das ist fast ein wenig schade, denn so bekommt man eines der bemerkenswertesten Kunstwerke in der Region wohl nicht zu Gesicht. Aber das "Große Helmmotiv" von Lothar Fischer spielt auch und gerade mit dieser Hemmschwelle,...