Wie beschreibe ich Wein?

Der Dresdner Sommelier Silvio Nitzsche über die vier Gruppen von Personen, die Weine beschreiben

Die schrillste Weinbeschreibung, die ich jemals gehört habe, ging so: "Die rudimentäre Aromenentwicklung erinnert an den oxidativ beanspruchten Eingangsbereich eines Fuchsbaus im Frühling!" Obwohl mir diese Beschreibung wie eine perfekte Werbebotschaft auch nach Jahren noch im Sinne haftet, empfinde ich sie auf keinen Fall als gut, sinnvoll, glaubhaft oder gar animierend. Denn eine Weinbeschreibung sollte immer als Hilfestellung fungieren und zum Vergleichen oder Nachprüfen anregen. Sie kann informieren, kategorisieren und animieren. Sie sollte weder politisch noch manipulierend veranlagt sein.

Die nüchterne Beschreibung von Weinen beherrschen nur wenige Menschen - nicht zuletzt deshalb, weil man seine primärsubjektiven Empfindungen den objektiven hintenan stellen sollte und als anonymer Emotions- und Informationsvermittler und nicht als Botschafter agiert. Die Weinbeschreibenden selbst lassen sich in vier Gruppen kategorisieren: die Einkäufer, die Verkäufer, Käufer und Kritiker.

Am objektivsten sind meiner Meinung nach die Kritiker. Denn diese sind frei von Befindlichkeiten. Ihnen ist es in der Regel egal, ob ein Wein als gut oder schlecht empfunden wird, ob er gekauft wird oder nicht. Sie sind die Einzigen, die es sich aufgrund ihrer Losgelöstheit erlauben dürfen, einen ganz eigenen Verkostungs- und Beschreibungsstil zu entwickeln.

Ganz im Gegensatz dazu die Verkäufer. Sie sind nichts anderes als Weinwerbende. Und wie bei den Kollegen aus dem Kreativbereich ist auch bei ihnen alles immer ein wenig schillernder und besser. Überflüssig ist das nicht. Denn weil es die Produzenten oder Importeure sind, verfügen sie oft über sehr nützliche Insiderinformationen.

Die Weinbeschreibungen der Einkäufer sind am kritischsten, am fachlich genausten, am technischsten und unemotionalsten. Und nicht selten möchte man glauben, Einkäufer sind Weinhasser. Aber auch sie versuchen lediglich, die Entwicklung des Weines, seine Verkaufbarkeit usw. in Betracht zu ziehen und gehen dabei in Ihrer Denkart vom schlimmsten Fall aus.

Für den Weinfreund dagegen ist die Nase das wohl wichtigste Arbeitswerkzeug. Herkunft, Alter, Rebsorte und Ausbau kann man besser durch den Geruch erschließen als durch Aussehen und Geschmack.

In erster Linie sind es die Leitaromen, wie die von Blumen und Früchten, an denen wir uns orientieren. Allerdings sind diese manchmal schwierig sprachlich wiederzugeben. Doch was ist Geruch überhaupt? Wie kommt er in den Wein? Wenn wir an etwas riechen, dann nimmt unsere Nase die flüchtigen Inhaltsstoffe der Substanz wahr, an der wir riechen. Genau diese sind es, die im Zusammenspiel zwischen Nase und Gehirn identifiziert und bewusst oder unbewusst eingeordnet werden.

Beim Beschreiben von Weinen sollte man sich auf keinen Fall stressen oder sich gezwungen fühlen, genau das Richtige zu titulieren. Es ist ein unfassbar langer Lern- und Erfahrungsprozess. Selbst bei Experten ist die Einordnung der Aromen leider nicht einheitlich. Das ist leicht zu erklären. In unterschiedlicher Konzentration erinnern uns Aromen an verschiedene Elemente aus der Natur, welche in gleicher Konzentration dieselbe chemische Verbindung beinhalten. Da jeder Weinexperte eine unterschiedliche Sensibilität hat, nimmt jeder Weine anders wahr. Hoch professionelle Weinexperten nehmen zudem oft Abstand von Aromenbeschreibungen, da die Aromen flüchtig und mit dem Alter des Weines, der Umgebung und Servierart veränderlich sind. Sie konzentrieren sich auf Gustatorik, Haptik, Struktur und Textur der Weine. Aber auch nur, weil sie beim Weinbewerten nüchtern sind - also arbeiten und damit nur selten genießen. Daher möchte ich dazu nicht raten, sondern zum Genießen und Schwelgen. Und vielleicht begegnet Ihnen ja dabei auch einmal ein "Fuchsbau im Frühling".

Silvio Nitzsche ist Sommelier und betreibt in Dresden die WeinKulturBar.