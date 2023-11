Wie "Freie Presse"-Leser halfen, einen DDR-Stuhl ins Rampenlicht zu ziehen

Vor knapp zwei Jahren schrieb die "Freie Presse" über ein rätselhaftes Sitzmöbel. Daraufhin meldeten sich etliche Leser - und der Stuhl schaffte es in die Forschung, ins Museum und ins Fernsehen! Derzeit ist das Sitzmöbel im Deutschen Stuhlbau-Museum in Rabenau in voller Schönheit zu sehen.

Vor 52 Jahren kauften sich Rainer und Brigitte Brandl aus Klingenthal zwei Küchenstühle. Schlicht und einfach in der Form, mit rotem Kunstleder bezogen. Als Brandls später in einen Plattenbau zogen, fanden die beiden Stühle in der neuen Küche keinen Platz mehr, einer davon wanderte in den Keller, dorthin, wo Rainer Brandl abends nach der...