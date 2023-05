Witzig, spritzig und unglaublich bunt: Cello-Knaller von Leonard Goldberg reißt Zwickauer bei Sinfoniekonzert von den Sitzen

Man hat das vielleicht nicht allzu oft, wenn man Musik zum allerersten Mal hört: Dass sich bereits nach den ersten Takten die Mundwinkel zu einem breiten Grinsen verziehen und man denkt: "Absolut geil!" - So dürfte es am Donnerstagabend im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau beim Konzert der Clara-Schumann-Philharmoniker nicht wenigen...