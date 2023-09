Zeitloses Piepen: Wie ein Fax die Tür zur Ausländerbehörde öffnet

Das Fax, ein Relik der vordigitalen Welt? Mitnichten: Überraschend viele Menschen schicken sich damit heute noch Schriftsätze und Anfragen. Das unmoderne Gerät funktioniert im Zweifel aber verblüffend gut. Nur mithilfe von Fax konnte unsere Redakteurin einen Termin bei der Ausländerbehörde bekommen.

Die Meldung war so skurril, dass sie kürzlich durch alle Medien ging: Immer wieder erfolglos hatte ein verzweifelter Brasilianer versucht, in einer dringenden Angelegenheit einen Termin bei der Ausländerbehörde zu bekommen. Die Wartezeiten sind episch, per Telefon oder E-Mail konnte er die Behörde in Berlin nicht einmal erreichen. Doch...