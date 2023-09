3D-Robo: Frischer Look fürs Android-Maskottchen

Der Google-Androide kam als Logo bislang - wie soll man sagen - eher platt daher. Das soll sich nun ändern: Das Aushängeschild des mobilen Betriebssystems dehnt sich in die dritte Dimension aus.

Berlin.

Google hat sein Android-Maskottchen überarbeitet. Der Bugdroid genannte Roboter wird künftig nicht mehr nur zwei-, sondern dreidimensional und damit plastischer und dynamischer abgebildet, wie der Internetkonzern mitteilt. Zudem soll der Robo in seinen Darstellungen vielfältiger werden: also nicht länger nur in grüner Farbe, sondern alternativ auch bunt und verspielt.