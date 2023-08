Elefant mit Latzhose: So ist "Super Mario Bros. Wonder"

Nintendo liefert Fans klassischer 2D-Mario-Games neuen Stoff: "Super Mario Bros. Wonder" verbindet klassische Plattformspiel-Elemente mit verrückten Events - Mario wird sogar zum Elefanten.

Köln. Super Mario mit Rüssel und Riesenohren? Dieses Bild aus der ersten Vorstellung von "Super Mario Bros. Wonder" ging sofort viral. Beim Anspielen zeigt sich nun, dass das Game noch mehr kann als nur süße Bilder zu produzieren.

An sich spielt sich "Wonder" sehr wie ein klassischer 2D-Mario-Titel: von links nach rechts laufen, Münzen sammeln, auf Plattformen und Gegner hüpfen oder in grüne Röhren schlüpfen.

Das Geheimnis der Wunder-Effekte

Das titelgebende Wunder aber steckt in den sogenannten Wunderblumen: Werden sie eingesammelt, verwandelt sich das Level in eine bunt leuchtende Welt, in der überraschende Dinge passieren.

Röhren erwachen zum Leben, Mario wird zu einem kleinen braunen Pilzwesen (Goomba) oder reitet auf einer Herde Büffel durchs Level. Dadurch werden teilweise auch neue Bereiche im Level freigeschaltet.

Super Mario als Elefant

Der Elefant ist dabei übrigens kein Wunder-Effekt, sondern ein reguläres Power-up wie beim Einsammeln einer Feuerblume oder eines Pilzes: Als Elefant können die Spielenden Wasser im Rüssel speichern, dieses herauströten und Feinde einfach wegkatapultieren.

Wie schon bei früheren Spielen ist die Welt in einzelne Level unterteilt, die auf einer großen Weltkarte ausgewählt werden können. In vielen Abschnitten ist es für die Spielenden möglich, sich frei zu bewegen. Neben regulären Levels bietet die Spielwelt nebenbei auch kleine Challenges.

Koop-Modus für die Couch oder online

Gespielt werden kann alleine oder im Team mit bis zu vier Personen - und zwar mit verschiedenen Charakteren aus der Mario-Welt, darunter Mario und Luigi oder Peach und Daisy. Das geht auf der Couch oder mit dem kostenpflichtigen Abo Nintendo Switch Online. Das Spiel hat Nintendo inzwischen in einer "Nintendo Direct" genauer vorgestellt.

"Super Mario Bros. Wonder" soll am 20. Oktober für die Nintendo Switch erscheinen. Es kostet rund 60 Euro und ist ab 6 Jahren freigegeben. (dpa)