Neue iPhone-Funktion lässt Diebe alt aussehen

iPhone- oder iPad-Diebe spähen oft den PIN-Code eines Gerätes aus, bevor sie es stehlen. Dann haben sie freien Zugang zum Telefon und allen Daten in der iCloud. Dem lässt sich nun ein Riegel vorschieben.

Berlin.

Per Software-Update hat Apple eine neue Schutzfunktion auf iPhones und iPads gebracht. Sie sorgt dafür, dass der PIN-Code allein nicht mehr reicht, um auf sensible Daten zuzugreifen, wenn sich das Gerät nicht an vertrauten Orten wie daheim oder am Arbeitsplatz befindet.