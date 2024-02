So machen Eltern die Smartphones ihrer Kinder sicherer

Was treiben die Kinder eigentlich den ganzen Tag mit dem Smartphone? Und wie schütze ich sie vor unangemessenen Inhalten? Android und iOS geben Eltern ein paar praktische Werkzeuge an die Hand.

Berlin.

Online-Mobbing, Nacktbilder, Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Ohne in Panik zu verfallen: Das und weitere unangemessene Inhalte begegnen vielen Kindern und Jugendlichen regelmäßig im täglichen Umgang mit Smartphone, Tablet und Co. Aber was können Eltern tun?