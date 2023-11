Test: 5G-Ausbau vergrößert Netzkapazität merklich

Gegen die Handynetzbetreiber läuft ein Bußgeldverfahren: Es gibt immer noch Funklöcher, die längst hätten gestopft sein müssen. Wie es insgesamt mit der Netzqualität aussieht, zeigt ein aktueller Test.

München.

Perfekt sind die Mobilfunknetze in Deutschland noch nicht, aber ihr Ausbau schreitet kontinuierlich voran. Die Gebiete, in denen zwar ein Netz angezeigt wird, es aber trotzdem keinen vernünftigen Empfang gibt, sind weiter geschrumpft. Zu diesem Ergebnis kommt das Fachmagazin "Chip" in seinem jährlichen Netztest (Ausgabe 1/24).