Überwachungskameras: Acht Geräte im Test

Manche Leute hängen sich Attrappen in den Hausflur, um Einbrecher abzuschrecken. Andere wollen tatsächlich den Garten oder das Haus überwachen. Was gibt es dabei zu beachten?

Hamburg.

Wer eine Überwachungskamera auf seinem Grundstück einsetzen will, sollte darauf achten, was rechtlich erlaubt ist. Hausbesitzer dürfen etwa nur unmittelbar vor der eigenen Haustür filmen, schreibt die Zeitschrift "Computer Bild" in ihrer aktuellen Ausgabe (04/2024). Aufnahmen vom öffentlichen Raum oder Privatbesitz anderer Leute sind nicht erlaubt. Bei einem Mehrfamilienhaus gilt: Vermieter und Mieter müssen erst zustimmen.