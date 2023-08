Umfrage: Männliche oder weibliche Stimme beim Sprachassistenten?

Egal, ob in der Küche beim Vorlesen von Rezepten oder bei der schnellen Internetsuche - Stimmen von Alexa, Siri und Co. schwirren in vielen Haushalten herum. Dabei gibt es eine klare Präferenz.

Berlin. Über die Hälfte der Menschen ab 16 Jahren (60 Prozent) hierzulande möchte eine weibliche Stimme vom Sprachassistenten hören. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom. Nur 15 Prozent gaben an, lieber von einer männlichen Stimme angesprochen werden zu wollen. Zwar wollen vor allem Männer eine weibliche Helferin bei Alexa, Siri und Co. hören (68 Prozent). Doch auch bei den befragten Frauen bevorzugen etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) eine weibliche Stimme. Nur 3 Prozent wollten demnach eine "neutrale Stimme" hören. Rund jedem fünften Befragten (19 Prozent) ist das Geschlecht der Stimme egal. Im Auftrag von Bitkom befragte Bitkom Research telefonisch 1159 Personen ab 16 Jahren in Deutschland. (dpa)