Weihnachtsbaum-Umfrage: Wer kauft wo?

Er duftet, verschönert das Zuhause und wird meist kurz vor dem Fest üppig geschmückt: der Weihnachtsbaum. Geht es um den Christbaum-Kauf, mögen es die meisten traditionell.

Berlin. Jeder Fünfte will in diesem Jahr selbst zur Axt oder zur Säge greifen und einen frischen Weihnachtsbaum im Wald besorgen (22 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des IT-Branchenverbandes Bitkom.

Lediglich ein Prozent kann sich vorstellen, einen frischen Weihnachtsbaum online zu bestellen. Und etwa vier Prozent wollen in diesem Jahr einen Plastikbaum nutzen.

Die Mehrheit der Befragten mag den Baumkauf traditionell: 52 Prozent gaben an, dass sie in diesem Jahr einen frischen Weihnachtsbaum beim stationären Handel kaufen wollen, also etwa im Baumarkt, Gartencenter oder auf einem Weihnachtsmarkt. Knapp jeder Fünfte gab jedoch an, in diesem Jahr gar keinen Weihnachtsbaum aufzustellen (19 Prozent).

Bitkom Research hatte dazu im November insgesamt 1006 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. (dpa)