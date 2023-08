Experten: Kurze Flüge bald klimaneutral möglich

Klimaneutrales Fliegen - geht das? Ein Zukunftsforscher ist davon überzeugt. Allerdings wird das wohl noch etwas dauern.

Hannover.

Geschäfts- und Freizeitflüge könnten nach Ansicht von Experten schon in wenigen Jahren klimaneutral möglich sein. "Die E-Fliegerei ist heute da, wo wir vor zehn Jahren bei den E-Autos waren", sagte der Zukunftsforscher Morell Westermann, der den Flug eines vollelektrischen Kleinflugzeugs quer durch Deutschland organisiert hat, am Flughafen Hannover. Das Ultraleichtflugzeug "Elektra Trainer" war am Mittwochabend als erster E-Flieger an Niedersachsens größtem Airport gelandet.