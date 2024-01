Forscher: Zikadenschwemme in Mitte und Südosten der USA

Zwei gigantische Populationen von Zikaden werden voraussichtlich im Frühling in Teilen der USA unterwegs sein. Ihre prognostzierte Zahl ist ebenso erstaunlich wie das Jahr ihres letzten gemeinsamen Auftretens.

New York.

US-Wissenschaftler rechnen im späten Frühjahr mit einer Schwemme von bis zu einer Billion Zikaden im Mittleren Westen und Südosten der Vereinigten Staaten. Zwei "Brut XIII" und "Brut XIX" genannte Populationen werden in insgesamt 16 US-Staaten auftreten, in Illinois und Indiana im Mittleren Westen überschneiden sich die vermuteten Verbreitungsgebiete, sagten Wissenschaftler der "New York Times". "USA Today" berief sich auf Forscher, die sogar mit einem Auftreten in 19 Bundesstaaten rechnen.