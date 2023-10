Nobel-Institut hatte falsche Nummer vom Preisträger

Auf diesen Anruf warten viele Wissenschaftler ein Leben lang. Beim neuen Medizinnobelpreisträger Drew Weissman war allerdings die Hilfe seiner Mitpreisträgerin nötig.

Stockholm/Philadelphia.

Der frisch gekürte Medizinnobelpreisträger Drew Weissman hat erst durch seine ebenfalls geehrte Kollegin Katalin Karikó von der Auszeichnung erfahren. Das Karolinska-Institut in Stockholm habe ihn nicht erreichen können, weil es eine falsche Nummer gehabt habe, sagte Weissman bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Preisträger an der University of Pennsylvania in Philadelphia.